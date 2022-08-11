高雄市政府農業局動物保護處於中元節前夕，在燕巢動物保護關愛園區舉辦「公立動物收容所中元普度暨動物慰靈法會」，開放市民報名參加，共同為園內收容及飼主家中毛小孩祈求健康平安。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

高雄市政府農業局動物保護處於中元節前夕，在燕巢動物保護關愛園區舉辦「公立動物收容所中元普度暨動物慰靈法會」，開放市民報名參加，共同為園內收容及飼主家中毛小孩祈求健康平安。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

一年一度的中元普度到來，不少飼主準備幫過世毛小孩普度，高雄市政府農業局動物保護處特別於中元節前夕，在燕巢動物保護關愛園區舉辦「公立動物收容所中元普度暨動物慰靈法會」，開放市民報名參加，共同為園內收容及飼主家中毛小孩祈求健康平安。

高雄市農業局動保處處長葉坤松表示，此次動物慰靈法會參加團體包括有高雄市流浪動物保育協會、高雄市動物福利協會、高雄市關懷流浪動物長照協會、高雄市寵物商業同業公會及高雄市獸醫師公會等多個團體，也有市民朋友透過線上報名參加，一同為往生的流浪動物誦經祈福，也祈求所內收容動物及家中毛小孩都能平安健康。

葉坤松說，此次法會結合民間寵物生命紀念業者協助法會祭祀事宜，特別準備專屬「毛小孩」使用的供品，除了常見牲禮及水果餅乾外，還包括寵物飼料、罐頭及狗貓愛吃的零食，加上牛羊愛吃的牧草等，澎湃豐盛，就是希望毛毛的兄弟們能開心享用。

另外，動保處也貼心準備了狗貓專屬的衣服，期望能讓這些已經當天使的毛小孩能吃的飽飽，穿的暖和。

主持法師表示，萬事萬物皆有靈，藉由舉辦慰靈法會能讓逝去的動物得到安息，也能讓飼主心靈得到慰藉，透過眾人誠心誦念祈福，希望讓這些往生動物能早日往好的地方輪迴轉世。

高雄市農業局長張清榮指出，目前壽山及燕巢動物收容所皆有提供市民自費送交寵物遺體服務，後續委託專業廠商集中焚化處理，因此這次舉辦中元動物慰靈祭典，不僅為緬懷園區內逝世的毛小孩，同時也替許多悼念家中過世毛小孩的飼主誦經祈福，以示生命萬物都應得到同樣尊重，期許大眾從身體力行，愛護、善待身邊的動物，讓高雄市成為友善動物城市。