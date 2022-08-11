台大9日判定林智堅論文嚴重抄襲，儘管蔡英文已下達全黨挺堅令，但「換堅」聲浪仍不斷傳出。對此，前主播彭文正「教」民進黨一個兩全其美的好「方法」，那就是換台北市議員王世堅去選桃園，這樣就不用換堅，「面子也有，裡子也有」。

彭文正今（11日）接受《千秋萬事》廣播節目主持人、受前高雄市新聞局長王淺秋專訪，彭表示，蔡英文如此力挺林智堅「就是在力挺自己」，因林智堅若出事，下一個就是她，因此「全黨救一人」救的是蔡，而非林。彭也酸，他自己有一個「兩全其美」、不用換堅的好方法，那就是民進黨改派王世堅去選桃園，「面子也有，裡子也有」，讓王淺秋忍不住噗哧一笑。

儘管台大已判定林智堅論文嚴重抄襲，但彭文正對學倫會的決議仍「有很多意見」；他指出，沒人把余、林兩人論文哪裡一樣、哪裡不一樣找出來，自己「看了半天，台大學倫會那群人沒一個懂的！」。彭文正也狠批，這好比找土木技師來看選舉研究、找莎士比亞專家來看飛彈推進系統論文，「從他們寫出來的審查結果，就知道這些人根本不懂！」而就是上述的原因讓民進黨「還能在那邊講543的」！