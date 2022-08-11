解放軍東部戰區持續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓

中俄媒體網站最近盛傳，解放軍裝備長程空對空飛彈的蘇（Su）-35戰機迫使台灣F-16撤退。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）11日報導，俄製Su-35是解放軍繼殲-20之後最精良的戰機。相對的，F-16則是台灣空軍準備阻止對岸攻勢的主力。

相關報導說，當4架F-16要巡邏台灣領空時，卻沒察覺Su-35。後來Su-35出現在F-16的雷達上時，台灣空軍措手不及，只好撤回領空，並降低飛行高度，以免被發現。

據說這些Su-35戰機遮蔽了台灣F-16的雷達，而發揮作用的，很可能是機上的電戰系統。一般認為，這些俄製戰機有最強大的電戰系統，而這極可能讓它們不被發現，直到逼近對手時才被發現。

中方向俄羅斯採購了24架Su-35，是解放軍機隊中最強大的進口戰機。而Su-35最知名的，就是極佳的續航力和機動性。近幾天來，解放軍在台灣部署了這款戰機。

自從台灣公開相關資料後，2022年5月時，中方空軍駕駛Su-35S「側衛」（Flanker）- E戰機首度進入台灣防空識別區。而航太和國防分析師林嘉納（Girish Linganna）指出，Su-35是意在和美國F-22纏鬥的4++代戰機。相對的，台灣選擇以F-16V，而不是能與Su-35相提並論的F-15為主力。

他說，F-16V的「主動電子掃瞄陣列雷達」（AESA）只比原本的F-16強些，而Su-35則有F-16V所不具備的推力向量系統等尖端性能。