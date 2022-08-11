大手牽小手，快樂去郊遊！長期關懷弱勢家庭的「生麗國際集團」，暖心捐出扶助金50萬元予「基督教貴格會大安弱勢家庭關懷中心」。此次更偕同「基督教貴格會」與「宜蘭頭城休閒農場」合作，於8月10日舉辦「益起童遊趣」農場體驗之旅，邀請近120位生麗夥伴與孩童一同走出戶外，親近大自然。當天除了體驗DIY活動葉拓T恤、認識園區內可愛動物外，生麗夥伴群更用心準備話劇表演，現場歡笑聲不斷，大朋友與小朋友們玩得不亦樂乎。

生麗國際連續多年與「基督教貴格會」合作公益活動，累計捐款金額達150萬元。做慈善不只是捐錢，生麗國際更身體力行，每年安排自然生態之旅，邀請教會的師長及孩童一同遠離塵囂，走入大自然。

早期農村家家戶戶都飼養牲畜，但現在都會區的孩子已鮮少有機會體驗這樣的場景。生麗國際集團創辦人-徐鳳娥表示，希望藉由這次的活動，讓教會的孩童們能夠盡情跑跳，感受大自然的生命力，進而學會珍惜大自然。

因活動名額有限，報名資訊甫公布便有多位熱情的生麗夥伴表達意願參加。此次更由夥伴們自主準備話劇表演，攜手貴格會孩童一同登台演出，精采絕倫的表演逗得現場哈哈大笑，也給予教會孩童一個深具意義又饒富趣味的暑假回憶。

邁入20週年的生麗國際集團長年深耕公益，自2013年起便展開一系列社會回饋行動，迄今累積善款已超過6700萬元，合作對象包含家扶基金會、勵馨基金會、臺大兒童醫院、基督教貴格會、桃園社會局安家食物銀行平台等，也先後獲頒蔡英文總統「愛心企業-特別感謝獎」，以及桃園市長鄭文燦的感謝狀，生麗國際回饋社會不遺餘力之外，也盼能拋磚引玉，讓更多人能貢獻心力，為社會帶來更多正面能量與溫暖。