1名女網友在有錢人家中當小孩的伴讀，她說工作內容非常輕鬆，因為孩子常常在睡覺，家長爸爸因在家工作的關係，通常不會踏出房門，某天她廚房裝水時，聽到家長爸爸房內傳來「啪啪聲」，上前一看驚呼，房間的女子竟不是孩子的媽，網友們紛紛笑說：「全裸家政婦」。

1名女網友於社群網站《Dcard》發文，爸媽為了賺錢養家，從小照顧兄弟姊妹的日常就是她的任務，導致她非常會照顧小孩，日前她找了一份暑期伴讀的短期打工，對方是雙薪家庭，住在獨棟別墅裡，雖家長爸爸是在家工作，但基本上都關在房間裡面，小孩也常常在睡覺，因此她覺得工作非常輕鬆。

但某天，她陪小孩看影片打發時間，趁空檔去到水時，竟聽到家長爸爸房間傳來陣陣的「拍手聲」，原PO表示，她靠過去一看發現對方竟在房間內啪啪，她嚇得直呼床上那位女子「不是他老婆」，發文詢問網友們，有沒有更好的工作推薦給她，她就馬上去抓姦。

文章曝光後網友們紛紛留言：「還是一起加入一起爽，打工仔兼砲友」、「吃瓜群眾」、「我支持揭發再收封口費賺翻」、「如果是我，根本不該管別人家務事，你是去工作的，顧好小孩就是了，其他哪管這麼多」、「全裸家政婦」、「會不會那房間的女人，是前保姆，原來是選妃流程ㄚ」、「會不會其實媽媽知道」、「是我就先找爸爸拿封口費 再和媽媽告狀 兩邊都拿到錢 再走，要多拿喔！這樣就可以廢一兩個月了」。