張姓男子去年底一時好玩，將1瓶蓋滿的深色液體，灌到1隻橘貓口中，旁邊的李姓女子還將過程拍下上傳IG，引來部分網友不滿，舉發他涉嫌虐待動物，張到案後強調液體是沙士，事後也有帶貓去檢查無狀況，士林地檢署日前偵結，張男獲得不起訴處分。

起訴指出，張姓男子被檢舉，去年底在新北市汐止區某檳榔攤內，將含酒精的「保力達B」飲料倒滿瓶蓋，接著強灌到1隻橘貓口中，動保處人員及汐止警方後來按影片追人，循線找到張男，並依違反動保法將他函辦。

張姓男子到案後供稱，他灌食的是黑松沙士，並非網友認為的保力達B，貓當時第一口有喝下去，但第二口就不喝了，後來動保處的人來找他，他馬上帶小貓到動物醫院檢查，除耳朵有輕微皮膚病外，腸胃方面並無任何異常。

拍攝、上傳的李女則說，她是在不公開的個人帳號傳影片，並沒有散布意圖，而且後來發現不妥馬上刪除了。

士檢調查認為，張灌食液體，並未造成貓隻器官受損及肢體殘缺，李女則是想要引人注意，無從認定2人有虐待動物及惡意散布的犯行，全案日前偵結，2人不起訴處分。