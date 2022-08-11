台南市立安南醫院院長林聖哲（左）與已故患者鄭清秀的胞妹鄭倩麗合影，感念鄭清秀捐助370萬元給醫院改善設備。（台南市立安南醫院提供／程炳璋台南傳真）

台南市榮眷鄭清秀1月時因胰臟癌住進台南市立安南醫院安寧病房3天，慨捐120萬積蓄後病故，家屬聽其遺願，11日再加碼捐出剩下遺產250萬元，全數370萬元用來改善安寧病房與癌症資源中心的病床設備。

72歲的鄭清秀在40歲時嫁給榮民成為榮眷，因無生育子女，丈夫過世後，晚年常到各家醫院機構擔任志工，她自小有先天性心臟病緣故，因此擔任志工時，對病人痛苦更能感同身受。

鄭女去年底因為胰臟癌病發，住進安南醫院一般病房，今年1月3日病情嚴重，轉入安寧病房，5日隨即病故，在安寧病房住了3天。

她感念在住院期間醫護們的細心照護，先捐助醫院120萬元，提供增進安寧病房設備。生前最後一刻，再向家屬叮囑要將剩下財產捐給醫院的安寧病房與癌症資源中心。

鄭清秀的遺產處理經過家屬同意，妹妹鄭倩麗11日在醫院的感恩茶會中宣布，依照姊姊的遺願，將「小愛化大愛」，捐出她剩下的250萬財產，雖親人過世已半年，鄭倩麗仍對她的離去相當不捨，哽咽的感謝在場的醫護人員對家人生前的照顧。

鄭清秀生前的好友任女士感嘆表示，鄭女擔任志工期間，會把病人當家人般照顧，是個平時省吃儉用，卻樂善好施，喜歡捐助公益的人，才會有這場感恩茶會的誕生。

台南市立醫院計畫將鄭女士的捐款，用作安寧病房與癌症資源中心內的硬體改善，將原本手搖式升降病床改為電動式升降病床，提升癌末病人住院的便利性。