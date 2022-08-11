高雄SKM Park Outlets盛大開幕，市長陳其邁11日到場參加剪綵典禮，活動現場熱鬧至極。（洪浩軒攝）

高雄SKM Park Outlets盛大開幕，市長陳其邁11日到場參加剪綵典禮，活動現場熱鬧至極，陳其邁特別感謝新光集團看好高雄並且投資高雄，他也相信隨著疫情逐漸解封，未來小港機場重新開放後，SKM Park將成為出入境旅客的購物天堂。

SKM Park Outlets今年1月試營運，期間持續導入多項大型國際知名品牌，如今正式盛大開幕，商場超過200家品牌在開幕季分別推出全年慶祝折扣活動，也有鈴鹿賽道樂園領軍的十大娛樂品牌，等待大小朋友在疫情後的暑假到SKM Park逛街、玩樂。

高雄市長陳其邁表示，感謝新光集團看好高雄投資高雄，SKM Park從1月就開始試營運，如今正式開幕，他特別到場祝賀，尤其SKM Park鄰近小港機場，只距離1個捷運的距離，也鄰近亞洲新灣區，加上國道的通路四通八達，SKM Park營運點處於一個相當好的戰略位置。

陳其邁指出，事實上SKM Park投資案在前年7月新光集團就表達高度投資意願，市府也成立單一窗口全力解決，SKM Park也有許多休閒娛樂設施，從小朋友到長輩都非常喜歡SKM Park，希望隨著疫情的解封，未來小港機場重新開放之後，SKM Park除了成為南部地區購物、休閒、觀光的最好去處外，也會成為出入境旅客的購物天堂。