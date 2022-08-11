華南金(2880)旗下華南銀行與中鋼(2002)轉投資之興達海洋基礎股份有限公司簽訂購料及營運週轉金貸款合約，並由國家融資保證中心提供融資保證。

興達海基公司係中鋼為配合政府加速推動離岸風電產業之發展目標，以及支持政府產業在地化政策於107年4月投資成立，基地位於興達港「高雄海洋科技產業創新專區」，佔地約27公頃，投資興建離岸風電管架式（Jacket）水下基礎產線，並引進歐洲富經驗之技術廠商（Nervion）及技術顧問（DNV），結合國內供應鏈廠商，致力於扶植離岸風電在地產業鏈，期能達到政府推展離岸風電水下基礎之製造與供應需求，並同時協助在地工業技術升級，繁榮地方經濟。

國家融資保證資金來源由行政院國家發展基金及八家公股行庫共同捐助，並由中國輸出入銀行擔任核保執行單位。該機制提供送保銀行最高6成的融資保證，保證對象為本國企業，包括：資金限用於國產化項目之綠能建設開發業者、綠能設備及服務供應商與國內重大公共工程承攬廠商。

離岸風電在國內屬於新興產業，相關融資牽涉工程技術、環境保護、政策法律、財務及保險等面向之調查評估，架構較為複雜，華南銀行身為國家融資保證基金捐助銀行，自基金成立以來即致力協助綠能業者透過該基金保證機制，取得綠能建設所需資金，目前已參與3件離岸風電相關供應鏈廠商送保授信案，保證成數均達最高的6成，合計協助業者取得超過50億元的資金。

華南銀截至111年7月底，投資綠色債券達新臺幣136億元，綠色產業放款餘額3668億元，針對資金需求較大之企業，亦透過籌組聯貸的方式，引領同業共同加入綠色金融行列。