在全球大環境日趨嚴峻下，第2季意外出現經濟衰退的新加坡，也不得不下調2022年成長預估值。

新加坡政府11日表示，4到6月期間GDP季減0.2%，較預估的零成長還要差。同時，也縮小今年GDP估值範圍，從先前3%到5%縮至3%到4%。新加坡政府指出，全球貨幣緊縮，中國大陸對病毒零容忍的嚴格抗疫，還有房市交易不熱絡等，都是對景氣不利的負面因子。因此，全球經濟邁入衰退的風險很大

另外，俄烏衝突範圍可能進一步擴大，全球通膨恐怕惡化，經濟成長也會受到影響。還有歐美大國頻頻升息，亞洲地緣政治緊張情勢升高下，金融市場難免會動盪不安。

非常仗賴貿易活動的新加坡，試圖透過緊縮貨幣政策來對抗當地大漲的通膨。IMF(國際貨幣基金組織)日前也示警，全球經濟已在衰退邊緣。華僑銀行認為，目前更大的問題是2023年前景將如何，主要經濟體是否真會衰退，進而拖累全球以及亞洲經濟成長。

另外，新加坡上季GDP年增4.4%，較市場預估4.8%要低。星國政府預測，2022下半年的GDP季增率有機會出現小幅度成長，不太可能會技術性衰退。也就是說，新加坡GDP在第3以及第4季，不會發生連續兩季衰退現象。

新加坡央行也說，目前看來緊縮政策實施合宜，未來通膨發展還是有不確定性，本季會是重要觀察時刻。至於當地核心通膨指數，可能還會再繼續成長一些。