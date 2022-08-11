鍾欣怡拍攝威寶電信系列廣告走紅，被封為「威寶妹」，2014年嫁給製作人孫樂欣，育有一對寶貝兒女的她，近年淡出演藝圈將重心轉往電商，目前已經40歲的她，凍齡顏值和絕佳狀態看不出真實年紀，日前曬出一系列比基尼照，其中一張直接大方放送傲人上圍，讓所有人看得血脈賁張。

鍾欣怡曬出一系列在海邊穿著比基尼的辣照，只見她戴著墨鏡對著鏡頭擺出甜美微笑，傲人上圍搶盡眾人目光，一個側身讓完美S型線條一覽無遺，尤其將蜜桃翹臀直接對準鏡頭，極盡挑逗的姿勢讓人充滿遐想，接著一張唯美自拍照，只見傲人上圍直接放在沙灘上，還擠出一條深遂事業線，無死角身材讓一票人自嘆不如，她也難得展現私下搞笑一面，不計形象擺出健美姿勢，可說是笑翻一票網友。

鍾欣怡凍齡顏值和絕佳狀態看不出真實年紀。(鍾欣怡 Cathy Chung臉書)

眼見鍾欣怡打趴一票人的魔鬼身材，立刻釣出諸多網友留言讚嘆：「一早就美爆我眼」、「都要流鼻血了」、「本來想睡覺的，忽然眼睛一亮，好養眼」、「女生都忍不住會想放大的視角」、「好驚人的上帝視角」、「怎麼能夠當媽咪了還是那麼性感」、「身材真的練很好耶」、「太辣了啦，翹臀女神」。

鍾欣怡展現搞笑一面，不計形象擺出健美姿勢。(鍾欣怡 Cathy Chung臉書)

鍾欣怡日前曬出從家中找到15年前「威寶妹」時期的書，只見她大露香肩和一雙修長美腿，配上招牌甜美笑容，鄰家女孩的清純模樣讓人有種戀愛的感覺，不過事隔多年再度回顧，卻讓她羞怯表示：「怎麼現在看這些文案會想挖個洞躲起來，呀呀呀」。