台中市警察局規劃執行「取締違規行駛電動自行車專案執法」勤務，今年1至7月份共取締3038件，豐原分局取締594件，成效最佳。豐原警分局長劉安杰11日親上電台接受觀眾Call-In提問，一一說明作法與成果。

分局長劉安杰指出，「取締違規行駛電動自行車專案執法」勤務自1月1日至12月31日止，分為3期，每4個月為1期，重點違規取締項目包括乘坐人數超過規定數額(雙載)；酒駕；行進間使用手持式手機撥接、通話、數據通訊；不在慢車道通行，或無正當理由不靠右側路邊行駛；未戴安全帽；不依標誌、標線、號誌指示(闖紅燈)；超速。經統(累)計迄7月17日共取締3038件，豐原分局取締594件，成效最佳。

針對國人目前最關心的「台灣年輕人被高薪誘惑，騙至柬埔寨從事詐騙等非法工作」，各警察單位都卯足全力，密集宣導及展開救援行動。劉安杰表示，目前該分局也掌握線索，不只柬埔寨，緬甸、泰國、越南等地也都發生類似不法情形，已積極循線偵查中。

最後警方在節目中呼籲，國人謀職心切，但一定要秉持沉穩的心，不要妄聽謊言，天下沒有白吃的午餐。尤其，他鄉異國風俗文化不同，生存更是不易，請勿存著美好的幻想，最終幻滅就後悔莫及了。