宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府官員等相關人員涉弊案，儘管案件尚在偵查中，但國民黨今天（11日）抨擊，檢廉洩漏偵辦內容給特定媒體帶風向，企圖影響輿論、民眾觀感以及縣長林姿妙的選情，但檢方強調，地檢署恪遵偵查不公開原則，請外界勿無端揣測。

國民黨縣議員黃琤婷說，有心人士洩密給媒體去報導後發動網軍攻擊，再搭配側翼助攻，目的就是為了讓特定候選人躲在國家機器後面，不需要努力勤跑基層，不需要爭取選民認同，坐享其成。

議員楊弘旻說，8月4日地檢署傳喚林姿妙，但林才剛步出地檢署沒多久，特定媒體將案情寫到鉅細靡遺的程度，「資料從哪裡來？」質疑有幕後黑手，民進黨政府操弄選舉打壓林姿妙。

議員林岳賢則暗指民眾黨縣長參選人陳琬惠，「不要躲在台北開記者會。」呼籲對方勤跑基層、爭取縣民支持，而非無的放矢。議員莊淑如說，司法不要淪為政治上的服務，希望司法公正、不要誤導鄉親。

民進黨宜蘭縣黨部回應說，司法案件歸司法案件，不必要任何事都往政治聯想，也期待檢調盡速讓案情水落石出。陳琬惠競選辦公室表示，負責監督縣政的國民黨議員，淪為縣長的馬前卒，民主機制崩壞至此，不忍卒睹，呼籲林縣長親自說明，陳琬惠也願隨時候教。

宜蘭地檢署表示，有部分媒體為本案相關報導時，若干報導內容或與案情無關，或與偵辦事實有所出入；本案尚在偵查階段，本署均嚴守偵查不公開原則，更無所謂「洩露偵辦內容給特定媒體」、「以杜撰故事方式讓媒體報導帶風向」等情事。