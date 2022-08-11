近來跨國打工詐騙案頻傳，全球反詐騙組織（GASO）的成員SAMMY分享，台灣很多家長聽到孩子被綁架，幾乎是毫不猶豫就會付贖金，而這樣的行為也養大了詐騙集團的胃口，因為拿到錢太容易了，加上多數台人很有錢，願意付的贖金很高，因此現在台灣人的賠付價碼已經比大陸人和馬來西亞人高了3倍，甚至還出現新型態的二次詐騙手法，中間人收了錢卻沒做該做的事情，反正死無對證，只要他咬死是詐騙集團爽約，誰都不能拿他怎麼辦，這樣導致賠付這條路也被堵死。

SAMMY昨在節目《新聞挖挖哇》上表示，過去詐騙集團還不太懂行情，因此每次想要贖人的時候，只要告訴詐騙集團他們已經被人盯上了，然後勸對方就當沒綁過這個人，趕快把人交出來，詐騙集團就會開始害怕，這時候只要付一些基本費用，約幾千美元就能順利將被拐賣的人帶回來。

SAMMY指出，台灣人都蠻有錢的，為了救人給錢都很乾脆，導致不少詐騙集團食髓知味，因為受害者家屬願意付的錢越來越高，詐騙集團發現能拿到更多錢，就開始增加各種零零總總的款項，就這樣贖金從幾千美金往上加到了3至5萬元美金（約89萬至149萬新台幣）。目前台灣人的賠付價碼，已經是大陸或馬來西亞人的3倍。

SAMMY表示，除了賠付價碼增高，如今還出現了新型態的二次詐騙手法，有些人會說他認識當地什麼厲害的人物、黑道大哥或台商能幫忙處理。而這些人收到錢後，的確會放人，但是放到哪裡去就不知道了，甚至還有可能被轉賣給別人，所以人不一定回得來。而中間人也可能沒有把錢給對方，反證死無對證，只要他咬死說有把贖金給詐騙集團，但是對方沒放人、對方爽約之類的，然後再要求給更多錢。