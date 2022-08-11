周四道瓊期貨在早盤即開始走高；周三美國公布七月通膨表現優於預期，年增幅度沒有再加速，美股主要指數周三都收漲。

周四美股期貨走高，道瓊指數期貨升0.24%或79點，標普期貨升0.24%或10點，那斯達克期貨升0.32%或42點。

迪士尼在公布優於預期的訂戶數之後，尾盤大漲6.7%。Sonos業績未達分析師預期後，股價重挫19%。

在周三的正常交易時間中，道瓊收漲1.63%，標普漲2.13%，那斯達克升2.89%，收在今年四月底以來最高。

美國七月CPI為年增8.5%，略低於道瓊調查分析師預期的8.7%。市場揣測通膨是否已見頂，聯準會下次會議是否需要大步升息。

今年以來受重創的科技股出現反彈，Meta和Netflix分別升5.8%和6.2%；晶片股輝達和超微分別升6%和4%。

Ally投資的首席策略師Lindsey Bell說，周三市場彈升，主要是因為通膨在過去一直給市場和投資人帶來巨大壓力。「我認為今天投資人的想法也許是，(通膨)峰值確實已經過去」。