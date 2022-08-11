美國昨(10)日公布CPI，由於通膨狀況比預期緩和，激勵美股三大指數大漲，連帶讓台股開盤跳漲。大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫表示，近期美國科技股已出現明顯的反彈，台股近日表現也可看出受到拉抬，隨著傳統科技旺季來臨，新機發表可望為市場注入樂觀情緒。此外，就評價面來看，今年以來的修正已經相當程度反映對升息、需求下修的預期，本益比低於近五年平均的個股相當多，使得台股具備下檔保護，對下半年可抱持謹慎樂觀的態度。

美國勞工部勞工統計局(BLS)週三(8月10日)公布，2022年7月消費者物價指數(CPI)年增率(未經季節性因素調整)報8.5%、低於市場預期的8.7%。陳晞倫指出，由於近期原油等原物料價格回跌，市場對通膨的預期及美國聯準會政策的反應也淡化，最新CPI數據也反映未來的通膨壓力可望趨緩，聯準會今年以來的升息動作有達到一定程度的效果。

在台灣的經濟數據方面，7月出口金額上升至433.2億美元，創歷年單月次高，年增率連續25個月正成長，高於預期的11.1%，永豐投顧分析主要是由於：1.科技創新商機、數位轉型需求持續，各項終端裝置晶片含量普遍提高，為台灣半導體產業注入活水；2.旺季效應加持；3.出口物價上漲、年漲幅約6%；4.中國封控解除、恢復生產，拉貨動能從谷底回升。進口方面則是受惠於出口衍生需求續強，國際原油行情維持高檔以及半導體設備購置擴增，7月進口規模上升至382.9億美元，創下歷年來單月第3高，年增率連續21個月正成長。7月貿易順差由46.4億美元上升至50.3億美元。

隨各國情趨緩，促進國際經貿，而美國通膨數據也趨於緩和，產業面高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用前景依然看好，國內半導體廠商亦積極擴充先進製程產能，加以國際品牌新品上市帶動的備貨效應將維繫下半年出口動能。實質經濟面的表現，對股市下檔可望提供支撐。