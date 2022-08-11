雪管處推出最新野望自然影片「我們的島叫奧菲爾」。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

20部最新國際野望自然影片，近日正式登台，雪霸國家公園管理處從即日起，分別在武陵、觀霧、雪見和汶水遊客中心等4地播放，影片主要以生物多樣性、氣候變遷、棲地喪失和過度利用等為主題，歡迎闔家親子共同前來欣賞，並踏賞國家公園之美。

由內政部營建署及轄下各國家公園，與台灣野望自然傳播學社合辦的「國家公園 台灣野望國際自然影展」強檔生態影片來了，今年也邀請大家一起思考，對於生態維護，人類還能有什麼更積極的作為？

台灣野望自然傳播學社透過與英國Wildscreen影展的國際合作，每年引進20部榮獲「綠色奧斯卡」提名及獲獎的自然影片，以公益非營利的放映方式，將全世界最新作品引進國內，透過知識訊息、影像聲音，了解自然的現象與脈動。

台灣野望國際自然影展從2011年起，至今已進入第12屆，雪管處表示，今年度的國際自然影展影片，即日起至2023年6月底，分別在武陵、觀霧、雪見和汶水遊客中心4地播放，武陵和觀霧遊客中心每週二至週日15：30至16：30播放1場次；雪見遊客中心每週二至週日10：30至11：30播放1場次，汶水遊客中心每週六，上午10：00和下午13：30播放2場次(汶水遊客中心因應第1視聽室整修工程施工期間，國際自然影展暫停播放，屆時另行公告。)

雪管處過去4年播映自然影展影片，已有超過數千人觀賞，非常適合闔家親子共同欣賞，今年度新影片包括，生物多樣性、氣候變遷、棲地喪失和過度利用為主題，影片有七個世界，一個星球、她們與猿同行、我的章魚老師、我們的島叫奧菲爾、虎之王朝、南美奇猿家族、穿山甲之眼、重返野性、家有章魚、追緝穿山甲、野性昔德蘭、野蠻國度：恐怖統治、最後的動物、極地企鵝、極度深海、馴馬部族、歐卡萬哥大氾濫、遷往山高處、膨魚鰓、鷲與鵰等共20部影片，全都在本次活動期間免費播放！期待與民眾繼續努力和環境生態走向共生共榮。