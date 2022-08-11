台大學倫會審定結果認定民進黨桃園市長參選人林智堅的國發所碩士論文嚴重抄襲，核定撤銷其碩士學位。苗栗議長鍾東錦也在臉書發表個人看法，他提到，選擇迂迴閃躲的林智堅，讓整個綠營被困在了風暴的中心點，學術教育不該為政治折腰，台大能頂住壓力捍衛學術尊嚴，值得掌聲與肯定。

鍾東錦說，林智堅論文事件越演越烈，失序的危機處理，讓後續的蝴蝶效應，成為執政黨2022大選的重大破口之一，而且事件發生在林從政之時，而非從政之前，道德操守理應受到更嚴格的檢視，以回應市民期待。

鍾東錦表示，完美的形象一旦出現裂痕，就很難修復，而林智堅選擇的竟然是轉過身把裂痕藏起來，而不是誠實的跟選民做出應有的交代。選擇迂迴閃躲的林智堅，讓整個綠營被困在了風暴的中心點。不像他面對選民檢驗，選擇坦然面對，讓他走出危局。

鍾東錦說，林智堅有沒有說謊不知道，但相信台大為學術公信力，做出了正確的決定，勇氣可嘉。學術教育不該為政治折腰，台大能頂住壓力捍衛學術尊嚴，值得掌聲與肯定。

他表示，一路來執政黨為催生林智堅這顆耀眼的政治新星，從新竹市長任期內的資源挹注，到竹竹苗合併的台灣遍地直轄市荒謬政策，乃至於提前烙跑空降桃園一級戰區，而今這個完美計畫在一紙論文前煙消雲散，嘎然而止，想必也是執政黨始料未及的狀況。