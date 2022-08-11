選美出身的港星楊恭如，獲得1995年亞洲小姐冠軍、最上鏡小姐等4項大獎，讓她擁有「最美亞姐」封號，楊恭如以此打開知名度並踏入演藝圈，演藝作品橫跨大小銀幕，楊恭如星途順遂、情路卻坎坷，至今仍單身，不過她自去年4月後就消失，社群網站也沒更新，直到近日才更新近況，但楊恭如戴墨鏡又戴口罩，把臉包緊緊，也讓網直呼認不出。

48歲楊恭如近年鮮少更新微博、IG等社群網站，抖音自去年4月曬出逗貓的特效影片後，楊恭如從此就消失，不過楊恭如近日則終結1年多的神隱，她9日在抖音更新近況，曬出自己和友人搭高鐵影片，並寫下：「生活點滴溫暖，都值得我前進」，還標記：「#最美的風景在路上 #8月 #所欲皆美好」，文字散發滿滿正能量。

楊恭如全身包緊緊（左），讓網直呼認不出。（圖／取材自抖音）

楊恭如戴墨鏡又戴口罩，把臉包緊緊，讓網直呼認不出，但楊恭如自己拉行李、找座位的舉動，也獲得網大讚很接地氣，紛紛留言：「穿成這樣會認不出來」、「媽呀，這麼個大明星，自己提箱子」、「女神消失好久，終於更新了」、「失蹤人口回歸了」。

楊恭如當年頂著冠軍亞姐踏進演藝圈，以《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》等電視劇以及《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等電影再攀演藝事業高峰，星途順遂的她，情路卻坎坷，最讓外界熟悉的是，楊恭如2002年捲入富商周正毅的婚外情，遭正宮當眾掌摑，周正毅還公開維護楊恭如，事件引發轟動，而楊恭如事後雖然談過幾次戀愛，但仍單身，至今仍小姑獨處。