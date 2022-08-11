演藝圈競爭激烈，需多人搶破頭吃這碗飯，新鮮面孔不斷出現，藝人不僅需要外型優秀、才藝佳，多數時候還需要一些因緣際會與好運，才能脫穎而出走紅，被封為「謝霆鋒接班人」的男星蕭正楠就是一例，但他卻因飯局上的一句失言，導致備受力捧的情況大逆轉。

男星蕭正楠是選秀歌手出身，不僅曾拿冠軍，更在兩大歌唱比賽中嶄露頭角，受到唱片公司高層青睞，於2002年正式簽約出道，蕭正楠不僅歌藝一流，外型也相當俊俏，因此星途頗受看好，還被封為「翻版鄭伊健」、「謝霆鋒接班人」，身為一個剛出道的新人，公司卻是給他巨星等級的待遇，要什麼資源應有盡有。

蕭正楠不只受到公司愛護，也得到不少巨星賞識，當年周星馳就為他的新歌MV擔任導演，為此不惜動用個人強大的人脈，梅艷芳也曾公開點名欣賞蕭正楠，讚他形象很好而力捧他，蕭正楠就帶著這樣的好運勢，專輯一出果然大賣，並且橫掃香港各大音樂新人奬獎項，演藝事業以相當快的速度爬到顛峰。

不料蕭正楠在一個頒獎典禮的慶功宴上失言，當時唱片公司高層李進恭喜他得獎，他隨意回了句「邪不能勝正」，被解讀為影射富商麥紹棠之子麥浚龍，當時一直有傳言麥紹棠不惜花重金聘粉絲來給兒子造勢，因此蕭正楠這番無心的話觸怒了麥紹棠，隨後就遭到封殺冷凍，只能從香港轉往大陸試著掙扎生存，直到後來在影、視、歌都有不錯的表現，這幾年處境才有所好轉，終於重返香港發展，從零開始奮鬥起，終於能再有擔任男主角的機會。