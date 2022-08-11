桃園市長參選人林智堅台大國發所論文被判抄襲，引發譁然，近日外界有聲音質疑，基隆市長參選人蔡適應為基隆高中傑出校友身份。對此，蔡適應於臉書回應，自己沒有唸過基中，是校友會感念協助校務推動，邀請成為榮譽會員。

蔡適應表示，求職、從政以來，未將基隆高中作為學歷紀錄，會有「校友會身分」，主要是校友會感謝他協助校務推動，並依校友會章程第五條規定，以對學校有特殊貢獻，邀請成為榮譽會員，也曾任理事。他提及，從來沒有因為沒唸過基中，而減少一分一毫的付出。

蔡適應指出，有心人士指控從不提高中及高中以下學歷說法，也悖離事實。他說，先前曾在各節目專訪提到，自己在北部出生，國中搬到南部，國、高中在南部完成學業，包括畢業於左營高中，參加1991年大學聯考，接著考上東海大學到台中唸書等。

蔡適應提及，自己的出生背景與對手謝國樑不同，26歲時有機會服務基隆，從8年立委助理、3屆市議員到2屆立委，一直深耕基隆，投入公共服務；他認為，能在基隆工作，是給了一位出身平凡的年輕人機會，且延續迄今，由衷感謝市民的支持與肯定。