美國公布7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，比6月的9.1%大幅回落，市場預估美國聯準會（FED）9月升息幅度將縮小，激勵美股道瓊工業指數收盤大漲535點，那斯達克指數漲近3%，從6月低點反彈逾20%邁入牛市。財經作家狄驤發文指出，美國最新公布的通膨率超過8%，還是遠高於Fed的2%通膨目標，且FED多次提醒美國就業市場仍很緊張，所以他預期，9月還是有可能升息3碼。

狄驤在臉書「狄驤的資本主義求生筆記」專頁上發文表示，隨著美國7月CPI遠低於市場預期，芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，9月升息2碼機率從32%暴增至62.5%。

狄驤分析指出，通膨率超過8%還是遠高於FED的設定的2%目標，且FED多次提醒，不會因為單次的數據就忽略長期趨勢，目前就業市場仍很緊張，需求還需要進一步放緩，「所以9月還是有可能看到3碼的升息幅度。」

狄驤提到，下一次利率決策會議要到9月才開會，而這段空窗期，足夠讓華爾街講一段暖心又感人肺腑的美好故事，讓投資人盡可能忘記下跌的風險。他強調，當市場變得過於樂觀，反而往往是出現更大跌幅的時候，所以投資朋友們別看到股市上漲就丟了理智，一旦發現市場太樂觀，親朋好友又開始爭先恐後的買股，這時候就該恐懼了。

華爾街知名分析師、Fundstrat 研究部主管Tom Lee 則表示，美股熊市幾乎已結束，觸底可能性很高，他預測股市可能會在2022年底前再創新高，標普500指數有機會在年底前突破4800點。

美股四大指數表現如下：道瓊上漲535.10點或1.63%，收33,309.51點。那斯達克上漲360.88點或2.89%，收12,854.81點。標普500上漲87.77點或2.13%，收4,210.24點。費城半導體上漲121.81點或4.25%，收2,988.71點。