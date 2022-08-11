澎湃新聞報導，南京市文化和旅遊局11日透露，海南10日起分批安排符合條件的滯瓊遊客返回各地，11日清晨，首批滯留海南的南京遊客228人，今晨分乘兩個航班回寧，降落南京祿口機場後，接受3天集中隔離醫學觀察＋4天居家隔離醫學觀察，集中隔離期，免收住宿費。

南京市文旅局發布消息稱，安排滯留海南遊客返寧工作有序進行，接收工作已準備就緒。對持有南京身分證或在南京有固定居住場所、經海南省明確為低風險的人員，可以分批安排返寧。根據海南省疫情防控指揮部9日公告，有下列情況之一的滯留遊客暫不返寧：陽性感染者、密切接觸者和密接的密接、滯留在中高風險區的遊客。

根據海南省分批分類安排返程的政策，由當地機場派航空公司工作人員到旅客居住的酒店上門售票，遊客全程閉環轉運至機場。為方便暫時不能返寧的在瓊散客聯繫諮詢，協助做好返程工作，南京市文旅局委託中國國旅海南公司在海口、三亞設立臨時辦事處。

返寧遊客抵達南京祿口機場後，乘坐專門車輛閉環轉運至集中隔離酒店，實行「3天集中隔離醫學觀察＋4天居家隔離醫學觀察」，集中隔離期間每天檢測1次核酸，免收住宿費，餐飲費用按現行政策執行；不具備居家隔離醫學觀察條件的，採取集中隔離醫學觀察，期間食宿費用按現行政策執行。

10日的海南省疫情防控工作指揮部發布會披露，至10日12時，海南本輪疫情累計報告陽性感染者2454例，其中確診1602例、無症狀感染者852例，三亞疫情仍處於高位，社區擴散風險仍較高。