巴西經濟部長葛德斯（Paulo Guedes）今日稍早於「巴西酒吧和餐館協會」（Abrasel）演說時，重砲抨擊巴黎當局說：「法國無法防止2019年聖母院大教堂的火災，但卻指責我們亞馬遜森林焚毀的問題。」

據《土耳其廣播電視公司國際頻道》（TRT World）11日報導，巴西經濟部長針對亞馬遜森林破壞的問題，重砲抨擊法國說，「你們正在變得無關緊要」，並提醒法國，要注意隨意批評所帶來的風險。

葛德斯提及，有一次法國某位部長來訪時說：「你們正在焚燒森林。」而他當下就回道：「你們聖母院燒了。」2019年4月時，法國聖母院大火，嚴重受損。

他在網上瘋傳的影片中說，「我的意思是，這是多麽愚蠢的指控。聖母院坐落在市中心，而你們卻無法阻止火勢，我們（指亞馬遜森林）的面積比歐洲還大，而你卻在批評我們滅火不力。」

Paulo Guedes mandou um fodasse para o Macron. 😌 pic.twitter.com/qm1JfMVJ2k — Bernardo P Küster LIVRE (@bernardokuster2) August 10, 2022

「你們（法國）最好開始對我們好一點，否則我們就會叫你們去幹自己。」

過去曾在芝加哥大學接受培訓的經濟學家葛德斯表示，巴西與法國間的貿易和與中國的貿易相形見絀，為70億美元對1200億美元。

他說，「你對我們已經變得無關緊要，他堅信，現在是法國簽署歐盟和南方共同市場（MERCOSUR）之間擬議的自由貿易協議的時候了。」

先前由於歐洲擔心，世界最大的牛肉和大豆出口國巴西的農業生產正在摧毀世界上最大的雨林，而導致這項協定停滯不前。自2019年1月巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任以來，巴西亞馬遜的年度平均森林砍伐量較上一個10年增加了75%。準備10月連任的波索納洛曾於社群網路上就亞馬遜大火，和法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）交火，而葛德斯當時也有助陣。

此外，至今歐洲野火已經燒掉了相當於台北市加上新北市再乘以二的面積。