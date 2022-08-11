全台ATM機台數最多的中信銀行宣布，日前已通過英國標準協會（BSI）稽核，ATM業務領先業界，取得ISO14067碳足跡盤查認證。中信銀行指出，中信銀行推出的ATM無紙化服務，將交易明細及優惠券等資訊導入中信銀行LINE官方帳號及Home Bank APP，一年可省下約7,000萬張收據，堆疊高度超過13棟台北101，減少近200公噸碳排放，兩年半來拯救近1,000棵樹木，達到友善環境目的。

中信銀行表示，ATM碳足跡包含ATM服務生命周期中直接或間接產生的溫室氣體排放量，本次以中信銀行士林分行ATM機台為盤查樣本，每次帳戶交易約產生31.07克的碳排放。中國信託自2019年起首創「ATM X LINE個人化服務」，將紙本交易明細及近百項優惠券電子化，民眾可在中信銀行LINE官方帳號即時收到存款、提款及轉帳交易通知和優惠，省下近10％的碳排放。

中信銀行於2021年再擴大ATM無紙化服務，將優惠券導入中國信託Home Bank APP，用戶可隨時查詢並兌換優惠。此外，中信銀行亦於台北市寧夏夜市商圈7-ELEVEN鑫寧門市新增「存提零錢機」，可提存硬幣，滿足中小型商家頻繁使用零錢需求，同時減少鑄幣成本，一起為永續發展盡一份心力。中信銀行持續優化貼近民眾生活的金融服務，有效落實環境永續，朝2050淨零排放目標邁進。

中信銀行表示，為了回饋廣大客戶支持，中信銀行推出「遊戲任務牆」機制，即日起至今年12月31日止，凡於中信銀行ATM進行跨行交易或於中國信託Home Bank APP完成指定任務，可獲得「My Way點」獎勵，不僅可兌換豐富獎項，每週更可用3點「My Way點」抽等值新台幣1萬元的OPEN POINT。