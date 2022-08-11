營建署指出，由於學生宿舍有限，許多大專學生在外租屋，目前正在推動300億租金補貼方案，只要年滿20歲以上國民，名下沒有住宅者均可申請，不限身份是否為學生。申請受理時間至8月31日止。

300億元租金補貼專案補貼金額有區分「基本額度」及「加碼額度」，符合資格者皆有每月2,000元至8,000元不等的「基本額度」，若符合20~35歲單身、最近2年結婚、經濟弱勢（低收／中低收入戶）或社會弱勢（身心障礙者、原住民等）身分之一，補貼金額可加碼至少1.2倍。

例如，大三、大四已滿20歲學生，單身者補貼金額可加碼1.2倍，假設基本額度為3,000元，每月補貼金額可加碼至3,600元。

若是正在念碩士的新婚學生，補貼金額可加碼1.3倍，例如基本額度為5,000元，每月補貼金額會加碼至6,500元。

如果20歲以上在外租屋學生同時有低收入戶身分，補貼金額會從優採計為1.4倍，比如基本額度為5,000元，每月補貼金額則加碼至7,000元。

營建署強調，300億元租金補貼專案並非只針對35歲以下單身青年、新婚家庭、低收入戶或中低收入戶才能申請，只要是已成年且一定所得以下無自有房屋之租屋族，皆可以申請，以上身分只是具有額外加碼補貼身分。

300億元租金補貼專案已放寬「家庭成員」定義，所謂「家庭成員」平均每人每月所得須低於最低生活費3倍及「家庭成員」無持有房屋規定，審查對象並不包含父母，即單身者只看本人，已婚無子女者只看本人及配偶，已婚且已有子女者，只看本人、配偶及未成年子女，像是在學學生普遍都是單身，申請租金補貼時所需審查的家庭成員，其實只有學生本人。

300億元租金補貼專案規定及常見問答皆已公布於「300億元中央擴大租金補貼專區」網站，請民眾勿輕信坊間流傳消息。