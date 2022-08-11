疫情趨緩，不少公司行號決定復辦尾牙春酒，台北寒舍艾美酒店自11月1日至明（2023）年3月31日止推出「歲末迎春，凝心聚力」尾牙春酒專案，提供中式桌席和自助餐不同形式的餐飲選擇。二樓多功能宴會廳中式桌席每桌10位22,800元+10％、三樓宴會廳中式桌席每桌10位23,800元+10％，周日至周三每桌可折抵1,000元。另外，中西精選自助餐，每位2,000元+10％，最低保證人數40位。時尚簡潔的宴會場地搭配星級主廚料理並贈紅酒兩瓶，果汁、金牌台灣啤酒及軟性飲料無限暢飲，每桌再加價1,800元可再享紅酒無限暢飲。

寒舍艾美酒店二樓多功能宴會廳提供多元的活動場地需求，尾牙春酒專案每桌10位22,800元+10％，平日最低3桌即可開桌，適合中、小企業籌辦年末聚餐。菜單內容有：六品小菜開胃迎賓集、老火湯肚片花膠四寶盅、翡翠酒釀干燒海大蝦、低烹法式燒烤豬肋排輕蔬、薑蔥老酒燴寶石泉水鱸魚、酒香雞柳干燒伊麵、芋泥椰香西米露拚叉燒酥等十道味菜餚。

寒舍艾美三樓宴會廳挑高五米，場地寬敞並氣派，尾牙春酒專案中式桌席每桌23,800元+10％，最低保證桌數35桌起，平日可享限定優惠，預訂周日至周三每桌10位22,800元+10％，最低保證桌數30桌。菜色包含由8品經典小菜組合而成的開胃迎賓集、和風紅藜帆立貝鳳尾蝦沙拉、星洲肉骨茶煲花膠四神、爐烤南乳吊燒雞蒜頭餅乾、蒜子蔥油鮮露澎湖石斑…等，甜點則是蜂蜜荔枝奶酪拚竹炭奶皇脆皮包等共10道菜式。

除中式桌席，台北寒舍艾美亦提供自助饗宴尾牙春酒派對，每位2,000元+10％起，最低保證40位，由廚藝團隊獻上中西合併的多國豐富美饌。

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