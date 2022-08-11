新光三越新事業SKM Park Outlets 高雄草衙道11日正式開幕，高雄市長陳其邁更在新光三越總經理吳昕陽邀請下軋卡丁車，吳昕陽、陳其邁認識多年，陳其邁並在致詞表示，目前還持續幫新光三越找點，期下一個合作案。

吳昕陽同時對疫後零售表示「蠻有信心」，6月起人潮陸續回復，與2019疫情前相較還有約一成人潮落差，但業績相對成長，也就是超越2019年水平，同時，除了跨進outlets的第一家店SKM Park Outlets正式開幕，台北東區的Diamond Towers也預計在年底前耶誕節前後開幕，一切都按進度進行，目前招商九成以上。

他說，在建構美好生活平台前提下，未來不止有outlets這種數萬坪大店、Diamond Towers約5000坪中型店，不排除中小店型像是1,500坪。2,000坪等開發案，無法是outlets、還有中型店均可為新光三越集團帶進更多新客與廠商，也不一定要掛新光三越，預計今年百貨零售挑戰830億。

SKM Park Outlets副董事長吳昕昌則強調，年初試營運至今業績較之前購物中心型態成長至少2成，目前品牌超過200家，除擁有最完整的運動休閒設施，唯一獨家日本授權鈴鹿賽道樂園結合館內八大娛樂品牌，還可一票瘋玩；他指出，因為疫情影響第二季的4-5月確實有影響，相對年度人潮與業績有下修，但暑假開始人潮每周都往上走，目前全年業績不敢說，但明年仍有望上看50億元、800萬人次。

吳昕昌說，未來還預期二期與娛樂設施做調整，準備導入新遊樂設施，他認為娛樂是集客功能，娛樂業績占比仍持續維持約2成；而新到任滿四個月的店長孫紹堃則表示，暑假更與華園等五家飯店推出親子住宿體驗，均是秒殺。