大陸國台辦今（11）日發布答記者問，指出近日宣布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書發表後，民進黨惡意攻擊，散佈「兩岸互不隸屬」、詆毀「一國兩制」妄稱大陸一廂情願設定兩岸終局。大陸國台辦發言人馬曉光表示，白皮書發表得到海內外中華兒女的熱烈回應與廣泛支持。民進黨百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀獨挑釁的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。

馬曉光表示，「和平統一、一國兩制」體現對民族大義、同胞福祉和兩岸和平的珍視和維護，充分考慮大陸和台灣社會制度與意識形態的差異，並願意繼續團結台灣同胞，積極探索兩制台灣方案，豐富和平統一實踐。而民進黨曲解、抹黑造謠否定不了一國兩制是和平的、 民主的、善意的、共贏的方案。

他相信隨著時間的推移，一國兩制將被廣大台灣同胞重新認識並理解接受。在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，兩制台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。

馬曉光表示，大陸國務院台辦、國務院新聞辦發表《台灣問題與新時代 中國統一事業》白皮書，旨在闡述中國共產黨和大陸政府在新時代推進祖國統一的立場和政策，團結包括台灣同胞在內的海內外中華兒女反對台獨分裂和外部勢力干涉，展現追求祖國統一的堅定意志和堅強決心。

他說，民進黨把中國內戰和外部勢力干涉造成海峽 兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態歪曲為「兩岸互不隸屬」才是「一廂情願、罔顧事實」的分裂主張，是徹頭徹尾的謊言，強調任何歪曲事實、否定和挑戰一個中國原則、圖謀台獨分裂的行徑都將以失敗告終。

馬曉光指出，台灣是包括2300萬同胞在內的全體中國人民的台灣。台灣的前途系於國家統一，只能也必須由全體中國人民共同決定。祖國統一是歷史大勢，不以台獨分裂勢力的意志為轉移。民進黨打著民主的幌子，行「綠色恐怖」之實，謀獨拒統， 才是背離歷史趨勢和兩岸同胞共同願望的自欺欺人，代表不了也裹挾不了廣大台灣同胞的民意。