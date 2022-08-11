蔡英文定調全黨力挺林智堅 中執會發言曝光

民進黨桃園市長候選人林智堅碩士論文，被台大認定抄襲，身兼黨主席的蔡英文總統昨天中執會發言全文被放到臉書，發言內容從譴責陸軍演、國民黨派人赴陸，話鋒一轉，後半段下令黨公職力挺林智堅，萬名網友灌爆臉書留言版，留言幾乎一面倒；有網友直呼，「原來抗中保台可以跟抄襲掛勾， 我的老天」。

此外，這篇臉書留言數，創近日總統臉書留言數紀錄，僅次陸軍演首日發表錄影談話，勝過美國眾議員議長裴洛西訪台的發文。

在台大學倫會針對林智堅的論文日前做出決議後，陸續有民進黨立委在黨團群組留言，對於為了挺林智堅不惜與台大對抗表達不滿，不料昨天下午中執會，蔡英文一開始發言就表態，並要求全黨公職力挺林智堅，定調為「政治攻擊」，導致原本想在中執會發言的中執委，全部「卡彈」。

蔡英文隨後這篇發言全文被放在她的臉書，截至今天下午，破了1.4萬留言，蔡總統這則發文，雖然湧入不少藍營及民眾黨帳號留言，但也罕見幾乎沒看到民進黨政治人物留言力挺。

有網友留言說，「反共不等於挺綠，反綠也不等於挺共，希望您能清楚這一點。不管是什麼團體，敗類總是會有的，沒有瞎挺的道理」、「知恥近乎勇，不知恥者，近乎神勇」。

還有人大酸，「桃園的小朋友，一定要你的爸爸媽媽選給小智喔，這樣你以後就可以不用認真念書寫功課了」、「呼籲綠營支持者抵制台大、拒讀台大，所有擁有台大學歷綠營民代全數退回學歷，挺堅到底」、「全文總結：給我選舉票」、「國立台灣大學＞民主進步黨，我相信台大」。

有人在看完總統中執會談話全文後表示，「文章前段看到很感動，結果最後還是不免要為小智護航，整篇文章直接變成笑話」；更有人說，「國民黨訪中、林智堅學位，是兩件完全不同高度的事，放在同一篇聲明，頗讓人錯亂」。

有網友說，「國家安全跟論文事件，層次不同綁在一起說，用心良苦。支持國家安全團結是一件事；相信林智堅是另一件事。指鹿為馬 不可為之」、「原來激起藍綠對立，就可以保林智堅，厲害了」、「前面講的100分、後面講的變0分」。

有人則戲謔，「我也是挺堅哥的！王世堅！」、「用與台大對幹的魄力，拿來跟中共對幹吧！」；「現在已經黨國不分了嗎？總統為小智還發這篇文，真是好感人啊！然而，身為總統的您，又叫身為基層公務員的余正煌情何以堪？！」。