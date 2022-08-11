行政院日前宣布數位發展部將於8月27日掛牌，首任部長由政務委員唐鳳擔任，數位部籌備工作小組今天赴行政院會報告，籌備小組指出，數位部將大幅提高約聘比例，預算員額600人中有300人以約聘方式進用，敘薪不以學歷為主，以經歷為主。針對近期各部會網站頻頻受到網路攻擊，行政院長蘇貞昌表示，在無聲的戰爭中，期待未來數位部面對資安挑戰務必妥慎因應，除了縱向的指導、監督、管制，橫向聯繫也重要，各部會都要有對應的措施。

蘇貞昌指出，未來數位部重要任務就是建構全民數位韌性，從社會發展、產業數位轉型與資安應變三個面向來推動，不只對社會發展重要，對外也要能輸出台灣的軟實力，透過網路跨越國界，連結國際民主網絡。

面對中國持續政治、經濟、軍事脅迫，蘇貞昌說，近期政府部門及民間單位都遭受資安及假訊息攻擊事件增加，稍有不慎，就會妨害國家運作，衝擊社會安定，影響民心士氣，感謝這段時間，堅守在第一線崗位的資安人員，夜以繼日地保護民生及關鍵基礎設施。

日前公共場域電子看板遭植入假訊息，唐鳳今天表示，已經著手修訂各機關對危害國家資通安全產品的限制使用原則，應該很快就能完成法制作業並對外宣布。唐鳳進一步補充，原則就是公共場域的設備包括系統和服務，都不能使用危害資通的產品。

至於數位發展部籌備進度，準數位部次長李懷仁表示，數位發展部將設數位策略司和資通安全署等6司2署，同時預計在今年底前成立行政法人國家資通安全研究院。另外，慰留用數位專業人才，數位部將大幅提升約聘比例，數位部和資通安全署等機關成立第一年預算員額近600人，其中約有300人可用約聘方式進用。