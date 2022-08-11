一名王姓男子今(11日)清晨6時許，騎著愛車從泰山公有市場地下室要出門時，地板突然出現「滿地泡泡」，王男當場連人帶車犁田，導致手腳及全身嚴重擦挫傷，送醫後手部還縫3針，經警方及市場處調閱監視器，發現兩位兇手，一位是掉落清潔劑的元兇，而另一位竟是熱心清理的人士，警方目前已傳喚兩人到案說明。

警方調查，今（11）日早上6時及11時許分別有王姓及邱姓民眾到泰山公有市場地下一樓停車場牽車，其中王男剛騎車出地下室而已，輪胎突然打滑，連人帶車慘摔在地，全身多處擦挫傷，仔細一看地上竟然有疑似清潔劑沖洗後的殘留液體，兩人自行前往醫院就醫，後於11時、13時許向警方報案。

泰山公有市場停車場滿地泡沫，導致王男急另一人連人帶車慘摔在地，警方已找出元兇。(林口分局提供)

泰山公有市場停車場滿地泡沫，導致王男急另一人連人帶車慘摔在地，警方已找出元兇。(林口分局提供)

警方獲報後，隨即調閱市場處的監視器，發現於昨(10)日晚間21時許有一名機車騎士行經時，腳踏墊上的瓶裝物不慎掉落，導致瓶內疑似清潔劑之液體漏出，騎士未清理即離去。

隨後11日凌晨二時許，一名潘姓民眾路過，見到地面上有清潔劑殘留，熱心的以清水沖洗地面，但是卻未清除乾淨，造成地面都是清潔劑液體，因而導致王男及另一位民眾出門時行經時打滑摔車。警方後續將依監視器畫面通知肇事騎士及相關人到案說明。

林口警呼籲用路人若發生類此情事，務必妥善清理善後，切勿逕自離去，如造成他人發生事故，恐需負擔刑事與民事責任。