高雄捷運警配合活動加強在各車站巡邏，並於周邊加強取締。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

超人氣LINE貼圖明星集合漂浮在愛河上，不少粉絲到場朝聖，也因此帶動輕軌運量，其中「光榮碼頭站」跟「真愛碼頭站」，成為旅客最多上下車人次的車站。高雄捷警也為此在各站加強巡邏取締，並提醒前往參觀時，應配合員警指揮通行，拍照時也別為了拍出美照而危害到自身安全，否則還可能因此受罰。

配合2022台灣文博會，6個LINE人氣貼圖角色化為大型充氣裝置，放置於愛河上漂浮，療癒可愛模樣擄獲不少粉絲的心，到場朝聖拍照打卡，也帶動輕軌搭乘運量。之前在疫情期間，高雄輕軌周末平均運量僅約1萬人次左右，不過到自從「聊療漂漂河」首位角色登場後，7月23、24日平均約2萬1370人次，到了7月30、31日平均為2萬6512人次，接著到了8月6日當天就有高達3萬644人次，8月7日也有2萬7717人次。而距離愛河灣區最近的「光榮碼頭站」(C10)跟「真愛碼頭站「(C11)，成為旅客最多上下車人次的車站。

高雄市政府警察局捷運警察隊表示，為了維護輕軌列車行車安全，於活動期間，與沿線轄區分局警力將加強巡邏，針對輕軌沿線「光榮碼頭站」、「真愛碼頭站」、「駁二大義站」等處所及周邊路段違規行為加強取締，除可依照《道路交通管理處罰條例》開罰之外，若有將車輛違規停放於輕軌「軌道區」、「植草區綠廊」等行為而影響到輕軌列車行車安全者，則可依據《大眾捷運法》規定予以告發。

同時，也提醒民眾於前往愛河灣區參觀時，除應配合員警指揮通行及注意自身及隨行老人孩童安全之外，也提醒民眾，別為了要拍攝出超萌美照而妨礙到輕軌行車安全，依據《大眾捷運法》規定，輕軌系統「軌道區」、「植草區綠廊」嚴禁任意闖入，違者最高可處以新台幣7500元罰鍰。