今天在大聯盟場上紅雀以9：5戰勝洛磯，目前以61勝49敗排在國聯中區龍頭，此戰紅雀展現驚人炮火，全場繳出18支安打含2轟，首局就下馬威灌進5分，打到洛磯花容失色，而先發打線有3人繳出猛打賞，擔任一壘手的老將普侯斯(Albert Pujols)大爆發，敲下生涯第687轟，一共製造4支安打，賽後打擊率來到.244。

Albert Pujols goes no.687 on career home runs 👏



The journey for 700 continues! pic.twitter.com/30OxZJ46LU — ClutchPoints MLB (@ClutchpointsMLB) August 11, 2022

紅雀近況不錯，含此戰近10場拿下8勝，今天對決洛磯先行進攻，阿瑞納多(Nolan Arenado)、普侯斯、泰勒歐尼爾(Tyler O'Neill)、狄揚(Paul DeJong)連續敲安拿下4分，接著鐵捕莫里納(Yadier Molina)遭觸身球保送上壘，下一棒Lars Nootbaar再用高飛犧牲打取得第5分，洛磯投手弗里蘭(Kyle Freeland)吃足了苦頭。

Nolan Arenado goes deep at Coors Field 🥹 pic.twitter.com/xcU2GHCq3I — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 11, 2022

5局莫里納追加1分，6局又來到精采時刻，2出局阿瑞納多、普侯斯上演「背靠背」全壘打，將比分拉開到8：2，奠定絕佳勝基。阿瑞納多本季23轟達陣，普侯斯則是第8轟，同時生涯全壘打數來到687支，慢慢往700大關逼近，今天他5打數4安打貢獻2分打點，回春表現輾壓全場，此外狄揚有4安打1打點、阿瑞納多3安2打點。