炎炎夏日，消暑商機大，台北美福大飯店嚴選香氣濃郁的檳榔心芋頭與台灣九號花生，推出兩款風味雪糕，即日起凡於彩匯自助餐廳用餐即可嚐鮮，入住飯店旅客即免費提供每人一支，加入美福集點會員還可享點數免費兌換，於全館餐宿消費再享加購優惠，每組6入原價354元、優惠價299元。

美福飯店兩款雪糕 歷經數月研發，由飯店行政主廚王志孚監製，首款風味為芋頭控必嚐的「芋頭椰奶白玉雪糕」，選用擁有濃郁香氣的檳榔心芋頭，其質地細緻、綿密，搭配醇香椰奶，入口後柔順的椰奶香芋交織，Q彈的白玉讓味蕾更顯繽紛有趣。另一款「花生焦糖脆果雪糕」瞄準焦糖粉的味蕾，主廚特選個頭小巧、粒粒飽滿的臺灣九號花生，富含濃厚的花生香氣，搭配風味獨具的焦糖巧克力球，馥郁奶香盈繞著焦糖風味，每一口伴隨著脆口的巧克力球，多樣滋味於口中熱情共舞。

美福全新冰品於彩匯自助餐廳享用午餐、下午餐及晚餐皆可品嚐到兩款風味雪糕，入住客房的賓客也會於辦理入住時免費獲贈一支。加入美福電子集點會員，消費累點即可享60點免費兌換美福雪糕4支。活動期間於全館任一餐廳用餐或住宿消費皆可享專屬加購優惠，6入一組售價299元，兩款口味各三支。