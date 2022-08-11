據婦女救援基金會掌握最多時，曾有59位慰安婦阿嬤，但隨著時間，59位阿嬤漸漸刁零，至今僅剩1位還存活，婦女救援基金會與司改會台中辦公室在8月14日的全球慰安婦紀念日前夕呼籲，政府應重視二戰時期「慰安婦」軍事性奴隸的歷史，應放入國史館、課綱及台灣史大眾書籍。

婦女救援基金會董事長葉德蘭表示，據推估全台約有2000名慰安婦，但願意站出來指控的僅有59名，隨著時間過去，目前僅剩1名存活，婦援會也有社工會固定訪視、關心，目前該名阿嬤身體仍健康。

葉德蘭說，由於目前課綱對慰安婦或軍事性奴隸等議題仍少著墨，部分民眾仍認為慰安婦為自願，其實多數的慰安婦就跟近日台灣至柬埔寨的女性一樣遭誘騙，仍呼籲日本應道歉及賠償。

婦女基金會執行長杜瑛秋則公布調查指出，82.5％受訪民眾支持納入慰安婦史料、77.5％支持教科書中應納入、76.3％支持公民教科書納入，還有71.8％認同應正名為戰時軍事性奴隸，政府應重視此議題不要讓這段歷史消失。

國史館副館長許瑞浩則說，國史館很早就設立婦女史料專欄，也聯結國內外重要研究資源，希望提供便利的平台，將擴大徵件，也希望基金會可以捐贈給國史館史料，只要有歷史意義的資料都會納入以利研究。