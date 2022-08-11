民進黨桃園市長參選人林智堅，論文遭台大認證抄襲並建議撤銷碩士學位，身兼民進黨主席的總統蔡英文則下令全黨「挺堅」。擁有建中、台大學士與碩士、美國耶魯大學雙碩士加博士，超高學歷的民進黨新北市長參選人林佳龍回應，「所有議題討論都需建立在事實基礎上，是討論公共議題的基礎」。身為綠營大咖，此一說法讓大批網友讚嘆不已，直呼回答有智慧、EQ高、充滿哲學氣息，有人更大讚「無招勝有招」。

針對林智堅論文風暴，林佳龍今日（11）受訪表示，他來自學界，很清楚論文有它的規範，怎麼樣認定，希望讓各方的意見充分重現，再循程序來做決定。

話鋒一轉，林佳龍指出，選舉當然會面對各種挑戰，大家都希望了解市長或參選人的立場或態度，這些變數都當做一種挑戰，不管是林智堅的論文議題還是涉及到國民黨派團訪陸，在這關鍵時刻，中共實彈軍演、機艦繞台，做為市長跟參選人立場非常重要。

林佳龍的說法意外掀起討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「果然是哲學碩士、政治學博士，看看人家講的話多有智慧」、「充滿哲學氣息的一段談話」、「打太極的功力真是很不錯的，比起一些咄咄逼人者，EQ頗高」、「不得罪人又不直接回答問題卻又面面俱到，真學霸果然不同」、「這就叫『無招勝有招』」、「繞來繞去，像是回答了什麼，卻又沒回答什麼，有讀書果然有差」、「阿龍他到底說了什麼？」