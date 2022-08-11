新北市衛生局21日將在新店央北社宅成立首座社區心理衛生中心，定期提供心理師諮詢服務與心識能宣導課程，除提供專業的心理師諮詢服務，協助處理情緒上的困擾，也推出各項主題課程，提升民眾心理健康識能，增強自身的心理韌性，預計2025年達到全市7座社區心理衛生中心目標。

新北市參考美國與澳洲規劃設置社區心理衛生中心，將專業的心理師服務與身心科資源導入社區，就近提供心理與醫療諮詢，透過「去標籤化」鼓勵民眾主動求助，及早接下有心理困擾的人。同時也針對一般大眾提供預防服務，辦理心理衛生教育，例如結合學校推廣「小鬱伸友會」課程，鼓勵學生認識情緒、關心彼此，促進校園心理健康。

衛生局表示，在社區心理衛生中心成立前，衛生局每年都會舉辦各項主題的健康講座與支持活動，例如新北市首創「幸福捕手」課程，引導大家如何轉念思考、即時轉掉壞念頭，或是近年廣受好評的「微笑寶貝」親職團體，帶領爸爸媽媽學習如何處理小朋友的情緒。

此外，去年底並推出「心理急轉彎專區」數位課程，以正向轉念、孕產憂鬱、正向教養及網路成癮為主題，提供民眾更多元化的學習管道，一起守護自己和家人的身心健康，促進每個家庭的正向關係。

衛生局長陳潤秋說，新北市社區心理衛生中心開幕後，將更有效整合專業資源，作為社區支援的強力後盾；並提供駐點的心理師諮詢服務，於全市各區辦理各項心識能宣導課程。