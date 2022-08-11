年底台北市長選戰呈現「三腳督」態勢，前北市議長、國民黨台北市長參選人蔣萬安後援會榮譽總會長吳碧珠今直言，絕對不會出現棄保效應，更進一步分析25％的中間選民，才是左右年底北市「三腳督」的勝負關鍵。

吳碧珠接受媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，針對年底台北市長選情，她提到，過去幾個月蔣萬安民調起起落落，不是第1就是第2，但仍到不了過往最高點的4成支持度，確實會擔心。

但吳碧珠強調，蔣萬安學識、經驗皆類似前總統馬英九，算是加分項目，而在爭取選民認同部分則還需要再加把勁，且論述不夠強悍到可以抓住人心，必須在溫文儒雅個性中帶著一點悍勁，就可以為選戰加分，畢竟要能文武雙全才是候選人最佳利器。

吳碧珠指出，蔣萬安身為立委，對中央政策非常了解，但缺乏地方經驗，不過這部分可以透過請益改進，增強市政方面論述，目前距離選戰還有4個月，相信以蔣的智慧來看，要馬上導入市政並不難。

吳碧珠建議，蔣萬安可以每日或是每周，針對北市各行政區提出新政策，或是隔幾天就開一次記者會，以增加自身曝光率、製造話題，讓光芒照到自己身上，選民才會注意到，進而將票投給蔣。

吳碧珠也直言，目前競選團隊還沒抓到重點，而各級民意代表都有在陸續行動中，包括各地方里長聯誼會、普渡、拜拜等，蔣萬安也都有參與，只是沒被媒體照到與曝光，因為蔣在地方與中央都不是執政，曝光度及話語權都比其他人少，不過現在有努力深耕一些小團體，相信也能獲得一定程度的支持。

對於北市「三腳督」是否有棄保效應？吳碧珠表示，從1994年台北市長結果來看，陳水扁得票率44％、趙少康30％、黃大洲26％，並沒有出現棄保效應，每個候選人就是要自己努力，而國民黨目前在組織方面的經費相當拮据，打仗會比較辛苦，所以蔣萬安要努力跑小團體，勤跑基層拜訪以增加曝光度。

談到台北市副市長黃珊珊是否吸走蔣萬安選票，吳碧珠說，「應該不會」，選戰的政黨態勢明顯，最重要的是中間選民投票意向，目前為止3人的民調中，還有25％投票意向不明，這25％就足以影響最後勝負，所以棄保絕對不會發生，每個政黨候選人要思考如何爭取到這25％，且都需要使出看家本領，才能獲得選民認同，進而奪得市長大位。

至於陳時中能否超越民進黨過往在北市得票率43％的天花板？吳碧珠認為，目前來看，要突破天花板可能性並不高，因為今年受到俄烏戰爭，影響全世界經濟、物價也上漲，加上台灣防疫在後半段表現較沒先前好，所以疫情絕對會是致命傷。

吳碧珠接著指出，台灣疫情死亡人數也很多，相信選民不會忘記，且近期共軍不斷擾台，種種因素都可能會降低這次投票率，同時對每個候選人都不利，而選舉就是「各個有機會，但人人沒把握」，因此25％的中間選民是每位候選人要積極爭取的地方。