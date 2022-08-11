民進黨籍台中市議員第二選區參選人林佳儀，因個人健康因素，沒辦法負荷高強度工作及壓力，10日晚間宣布退選。林佳儀感謝每一位曾經陪伴她的支持者，強調內心雖萬分痛苦，但身體警訊，讓她不得已做出這個決定。

台中市第二選區（清水、沙鹿、梧棲）三區，現任5席市議員，分別為民進黨籍的王立任、楊典忠，國民黨籍的議長張清照、副議長顏莉敏及無黨籍陳廷秀，5人都要尋求連任；另無黨籍的前市議員尤碧鈴將捲土重來。

民進黨籍正國會「台灣正青」林佳儀是前市長林佳龍的子弟兵，因身體因素，在參選上力不從心，她昨晚於臉書宣布「退出選戰」，全文如下：

謝謝每一個你，陪伴我走過共同打拼的每一個日子，但很遺憾，沒能和大家一起走到最後，因為個人健康因素，不得不先行退出這場選舉。

每每想到大家期盼第二選區的改變，鄉親每一個期待的眼神，都讓我更努力想回應大家的期許，然而力不從心，身體已經到達極限。

當年決定要參政，從幕後到幕前，受到很多人的栽培、提拔以及鼓勵，參與本次選舉以來，更受到無數鄉親的肯定和支持。要做出退選的決定，我內心也是萬分的痛苦。

在五月中開始，就時常感受身體的不適，但當時以為只是過度疲勞，休息後應該可以再繼續拚，撐過接下來更密集的選戰行程。然而身體沒有康復，反而給我更多、更嚴厲的警訊。從免疫系統、到接著心臟，陸續出現問題。在不斷尋求諮詢與協助後，我得知，可能再也沒辦法負荷高強度的工作及壓力。

儘管有人建議我，以順順的方式走完民主的洗禮，免去不必要的麻煩與臆測。但我的原則，一直都是決定就要做到最好，我沒辦法以這樣的方式回應鄉親的期待，也無臉這樣面對大家。

所以儘管抱著無比的愧疚，我必須做出這個決定，很抱歉辜負朋友們的期待，但我希望能做個負責的人，讓事情順利落幕，也讓我能好好休養。

接下來我知道會有很多想關心我的人想聯絡我，請待我身體及精神狀況好一點的時候，再一一向大家表達我的感謝之情，這條路上，感謝有大家相伴。