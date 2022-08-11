知名蘇格蘭威士忌領導品牌與星宇航空首度跨界聯手，打造「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」，全台限量6,500組，以淬鍊21年以上的JOHNNIE WALKER XR21年蘇格蘭威士忌，搭配星宇航空每年甫上市即售罄的限量星宇箱，象徵當代威士忌以及航空界兩大產業巨擘並肩同行，標榜向敬大膽創新的造局者致敬，預期將造成市場搶購風潮。

JOHNNIE WALKER自1820年首登問世，第三代傳人亞歷山大‧華克二世爵士，以先進思維與創業家膽識，將JOHNNIE WALKER這個來自蘇格蘭一間小雜貨店的品牌，在動盪的20世紀初期，就將其行銷至全球120多個國家，是蘇格蘭威士忌邁向全球市場新紀元的最重要推手。在逆境中不退反進，如同一段持續探索、跳脫框架的「Travel Beyond」造局旅程。

星宇航空誕生於2020年全球航空市場最艱難的時期，在險峻的疫情下突破重圍、跳脫傳統航空業框架，並藉由出眾的精品設計美學、精心規劃出「五感六覺」頂級飛行體驗，讓所有準備登機的旅人透過細節和儀式感，深刻享受新世代的航空奢華，同樣傳遞出「Travel Beyond」為尋常旅程倍增尊貴的品牌精神。無論JOHNNIE WALKER抑或是星宇航空，皆儼然成為當代「造局者」的代名詞，共同邁步引領市場潮流。

星宇箱外型以航空運輸AKＨ集裝箱造型為設計靈感，自2020年推出即秒殺售罄。今年箱形尺寸首度放大15％，結合極具奢華感的鉑光金、刻畫上金屬質感髮絲紋及3D立體工藝壓紋，並玩轉雙品牌的誕生年份，箱身編號以JOHNNIE WALKER首度問世的年份「1820」，及星宇航空正式啟航的年份「2020」，作為代表造局者的專屬編碼，創造六位數專屬造局密「182020」。箱體使用耐刮又耐摔的行李箱作為主材質，提把則掛上設計款行李運物標籤，使星宇箱更顯航空感。XR Travel Beyond 星宇箱除了是送禮最佳選擇外，還兼具實用性，可化身為收納箱及旅行箱。為具有收藏價值的精裝禮盒，向正在勇敢突破的當代造局者們致上最高敬意。

「XR Travel Beyond Edition星宇限量組」全台限量6,500組，建議售價3,300元。每組內含一支XR 21與一只XR限量星宇箱，箱內附有造局者刮刮卡，刮開即可得到一組造局者專屬序號。9/30前掃描QR CODE登錄專屬序號，就有機會得到雙人來回星宇航空機票，參加11/3全台首場跨境空中品酩會，搭乘造局者專屬包機前往日本東京。「XR跨境空中品酩會」將是全台首創飛出國境的品酩饗宴，完美體現兩大品牌破舉突圍的決心， 讓所有無畏逆境的造局者們在高空視野開啟旅程新篇章。造局者們身處三千多英呎高空，以天際美景佐美酒佳釀，享受當代奢華且獨特的飛行體驗。

【禁止酒駕，酒前酒後不開車，安全有保障；未成年禁止飲酒】