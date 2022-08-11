華南金(2880)今舉行法說會，上半年稅後淨利79.86億元，年減14%；淨收益258.26億元，年增2.1%，每股盈餘(EPS)0.61元。年化ROE 8.43%、ROA 0.45%，該2項數據較去年同期的9.54%和0.58%均呈現下滑。華南金表示，今年上半年主要受金融市場變動因素影響，削弱各子公司獲利動能。展望H2，由於金融市場仍有波動，公司將採取穩健策略。

華南銀行上半年稅後淨利76.93億元，年減1.6%，主要係利息淨收益增加26.49億元，年增20.0%、手續費淨收益增加0.11億元、金融商品投資(含兌換)獲利減少9.03億元，年減37.4%、呆帳淨提存增加9.56億元，以及所得稅費用增加7.02億元所致。EPS 0.85元，年化ROE 7.57%、ROA 0.44%。華南銀行第2季逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為919.62%，均優於同業平均表現，資產品質佳。華南銀行第2季放款餘額達2兆1023億元，年增10.9%，主要動能來自中小企業放款、房屋貸款及外幣放款。都更與危老融資餘額分居公股銀行第1及第2名，國內聯貸市占率排名第3，房貸餘額排名市場第6名。第2季存款餘額持續增加至2兆9007億元，年增9.2%，新臺幣活期存款規模維持市場第3名，新臺幣活存占率持續提升至72.22%。

華南永昌證券上半年稅後淨利5.92億元，年減53.4%，主要係經紀手續費收入減少9.68億元，年減35.4%所致，EPS 0.90元，年化ROE 10.67%、ROA 1.89%。

華南產險上半年稅後淨利1.49億元，年減69.3%，主要係受大型商業火險賠案影響所致，EPS 0.74元，年化ROE 4.75%、ROA 1.23%。