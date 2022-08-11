台灣人為求方便常以機車代步，路上踫到的狀況五花八門、無奇不有，一名騎士抱怨，好端端地騎在路上，竟然飛來橫禍，一把「一字起子」捅破了他的機車油箱，嚇得他直說「還是第一次見識到」，貼文發出後，釣出一票苦主分享真實案件，認為原PO「運氣算好的」。

一名騎士在臉書社團《輕檔車俱樂部》發文訴苦，之前騎車時曾經看過輪胎被硬幣、螺絲、扳手插破，日前他騎車不幸壓到一把一字起子，一字起子受力彈起，竟不偏不倚直接捅破機車油箱，讓他當場傻眼，直說「第一次見識到」。

騎士被迫停在路邊「顧馬路」，直說這種事情還是第一次見識道。（圖／取自輕檔車俱樂部）

貼文曝光引來許多車友討論，「人在衰真的什麼都會發生」、「這是什麼絕命終結站劇情」、「集結角度與力道於一身的羅賴把！奇蹟發生了」、「老闆表示，開店幾十年還沒叫過這種料」、「這就叫做：五告雖小」。

除此之外，這篇貼文也意外釣出許多苦主，分享他們騎車的悲慘經驗，「我是莫名其妙，被剪刀插到」、「油箱算幸運的了，我同事插中引擎，機油汽油都流出來了…」、「有遇過插鐵條的，連汽油泵一起中」、「我們家的車之前也被石頭砸破機油箱」、「我朋友被衣架捅破輪胎，直接卡在上面」。