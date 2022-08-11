中華足協為了符合國民體育法的要求，與國際足總（FIFA）、亞足聯（AFC）多次會議討論後擬出章程修正案，但上月10日在足協臨時會員大會中表決，以25票同意、13票不同意，1票之差未能達到3分之2的門檻，未通過新版章程。足協理事長邱義仁9日於理監事會提出辭呈，為自身政見未能達成表示負責。

邱義仁表示，章程修正未能通過除深覺遺憾外，也認為是自身能力不足，無法說服會員大會。因此，為建立起對競選政見負責之典範，邱義仁幾經思考，選擇在會員大會結束後的第一次理事會中正式提出辭呈。

邱義仁認為制度建立是台灣足球發展的關鍵，負責任的態度更是應該要被強調，如果講了但做不到，那就必須要為做不到而負責，而這樣的想法雖然不一定能要求別人，但至少可以用以要求自己。

足協本屆理監事會的任期到今年10月，在新版章程未通過的情況下，將以原章程進行改選。邱義仁強調，後續業務秘書處同仁將會配合選舉委員會，妥善完成相關選舉任務與交接工作，即便他不在理事長的位置，依然會以一個喜歡足球的老球迷身分，繼續支持台灣足球前進，也相信這4年所建立的基礎與制度，如果是正確的方向，新的領導團隊亦應不致全盤割捨。

據了解，邱義仁9日在理監事會提出辭呈時，與會理事一致強烈反對，並認為辭職不符程序，未予通過。然而邱義仁任期將屆，為競選政見負責的意志十分強烈，此時辭職即使理事會不准，他恐怕也不會出馬競選連任。

邱義仁在2018年競選足協理事長時，提出之政見分別為：配合國體法與FIFA討論修正章程、聯賽正常化、提高選手待遇、落實證照制度化、建置註冊系統與向下扎根。上任之後除使台灣男女足聯賽之正常化，還向下延伸新增 乙級足球聯賽，男女足代表隊選手出場費與獎金之制度化、與AFC簽定教練公約實現國內外證照的兩證合一、建置電子化註冊系統以及創建青年聯賽，提供U層級之球員、俱樂部一個能夠延續足球生涯的舞台，都是當初所提出的政見落實與展現，只有章程修正案卡在3分之2的高門檻。