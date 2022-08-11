兩岸緊張大陸禁我部份食品，經濟部今宣布提撥2億元推出「台灣食品全球GO」計畫，要連續5個月於全球13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃活動。經濟部長王美花表示，預估可以讓2000家食品加工廠受惠，多為業者帶進6000萬美金收入。

經濟部表示，食品全球GO預定自8月起推至12月，密集在13國舉辦大型促銷活動及購物中心快閃，協助食品業者因應此次中國突發性限制進口的影響。

王美花解釋，兩岸貿易受到一些阻礙， 所以覺得要幫國內食品做更多國際跟國內行銷，國外部份，挑選馬來西亞、新加坡、越南、日本、南韓等13個國家。如廠商自己上網行銷國外去，會給10萬元。是自己去找通路行銷，每場次則給20萬補助，最多到100萬。廠商也可以使用機動行銷團，經濟部都會配合。

除此之外，她強調也會在國內行銷，下半年有很多食品消費活動可以搭配。此計畫國內外預估可以讓2000家食品加工廠商受惠，多帶進6000億美金收入。

我國加工食品近2成輸往中國大陸市場，經濟部表示，全球GO計畫將從拓銷面、輔導面及金融面三大面向協助食品加工業。

在拓銷方面，規劃在東南亞、東北亞、歐洲與北美地區共13個國家的購物中心及超市，舉辦全球食品連環購、全球糕餅節等實體活動，並與韓國、新加坡當地最大電商平台合作辦理台灣食品專區促銷。預期將觸達國外消費者5萬人次，採購台灣糕餅、飲料、乾拌麵、果乾等逾千項產品。

在輔導措施方面，經濟部鼓勵食品業者與國際通路商合作辦理海外促銷活動，提供業者上架電商平台、製作數位內容及影片等行銷費用的補助或優惠。金融面影響，企業如有資金需求，可申請舊有貸款展延、營運資金及振興資金貸款及利息減免。