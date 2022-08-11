《同學來了》納豆愛相隨，陪同依依一同錄製節目。（中天綜合台提供）

納豆驚喜探班。（中天綜合台提供）

阿KEN、安心亞、納豆、張立東開心合照。（中天綜合台提供）

納豆今早（11日）爆出「娶定依依」的好消息，下午依依到中天錄製《同學來了》，他也愛相隨來到攝影棚，好友阿Ken一看到超驚喜，安心亞也是對著納豆又摟又抱，還熱情邀請納豆一同錄製節目開場白，讓今天的代班主持人張立東尷尬提問：「那我要站哪裡？」阿Ken一聽直接把張立東推向場外，並笑喊：「納豆來了，立東走了！」讓張立東好崩潰：「我今天該不會拿不到通告費吧？」納豆則笑說：「不要這樣，我很感謝他能來幫我主持。」

被問到近況，納豆透露：「最近做很多休閒的事情，覺得之前一直忙忙忙，突然要閒下來也不知道怎麼閒，也因為之前工作相當忙碌，根本沒時間去想可以去哪裡玩，現在若要來想行程要去哪裡玩，結果想一想，好像也想不到什麼地方可以帶她（依依）去。」對於是否有機會提早回歸工作崗位？納豆認為自己目前的狀態應該沒辦法這麼快回歸，但對於未來的工作規劃，應該會先以回歸手上原有的節目為主，若有其他的新作品，會再和大家分享。

除此之外，納豆也藉機告白阿Ken：「這段時間，阿Ken來找過我非常多次，他跟我是很多年的好兄弟，這個節目有他在我很放心，我也把這個節目很放在心上，因為可以跟朋友們一起主持。」至於安心亞，納豆也語帶感性：「心亞一直在我生命間出現很多次，從她剛出道到現在，看著她就像看妹妹長大一樣，阿Kne本來就很擔心安心亞會怎樣，因為她是一個很讓人擔心的人，畢竟她蠻單純又蠢，但她現在也發展得很好，所以不用擔心了！」