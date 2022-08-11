「柬埔寨打工」詐騙最近層出不窮，許多台灣年輕人被高薪工作引誘，傻傻赴柬埔寨，卻沒想到等待他們的是人口買賣集團，遭囚禁與虐待。近日活躍於臉書與通告節目的律師李怡貞，也分享意見對此事的看法，犀利點出「免錢的最貴」，下定決心一輩子不去柬埔寨。

李怡貞在臉書有感而發，點出「免錢的最貴，說會讓你賺大錢的也更貴。」認為天下沒有白吃的午餐，以為是佔便宜，但往往要付出比預期更多的金錢或其他代價。受到詐騙寶島的影響，原本把柬埔寨旅遊視為人生代辦清單的她，決定一輩子都不要去柬埔寨了，意外竟然還有那麼多人搶著去。「心裡決定一輩子都不要去柬埔寨了，怎麼還那麼多人前仆後繼的搶著去？」

她也在留言串吐露心情：「出國真的只能靠自己，台灣太安全了，國外真的不是這樣耶。」下面網友紛紛回應「台灣真的安全些」、「現在正是詐騙比鬼多的年代」、「這代表太多年輕人好逸惡勞」、「可能是想錢想瘋了」。

其他藝人呼籲大家要小心，像是吳慷仁今(11)日也提到，要去未知陌生的環境工作請三思，他透露自己的親身經驗，年輕時也被「高薪」工作吸引，差點誤入歧途，而2年後他上來台北，看到曾應徵過的公司上了新聞，認識的負責人被警察帶走，他奉勸大家找工作真的謹慎小心，多保護自己才好。