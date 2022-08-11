西門子(Siemens)周四公布上季營收優於預期；但是由於對旗下的西門子能源(Siemens Energy)進行資產減記，讓該工程集團出現近12年來首次的季度虧損。

西門子集團第三財季(4~6月)營收年增11%，來到178.7億歐元(約把183.8億美元)，優於分析師預期的174.7億歐元。

但是西門子上季出現歸屬股東的淨虧損，為16.6億歐元；主要為西門子減記了對於西門子能源所持股份的價值，導致西門子承擔了28億歐元的非現金費用，因此集團上季產生了16.6億歐元淨虧損。

上季的虧損也為西門子自2010年第四財季以來首見。也讓西們子砍去今年每股盈餘的財測指引，從每股8.70至9.10歐元，下調至5.33至5.73歐元之間。

西門子能源目前問題重重，主要是子公司西門子歌美颯(Siemens Gamesa)的風電業務出現營運問題和虧損。

西門子稱，在4至6月之間的訂單增至220.7億歐元，表現優於預期的198.2億歐元。

工業業務的獲利也年增27%，來到28.8億歐元，但是低於預期的30.2億歐元。

西門子主要為工廠提供軟硬體設備，以及建築或交通基礎設施，其業績被視為是整體工業健康狀態的指標。