勞團今天赴勞動部抗議，呼籲應讓薪天災假法制化，勞動部表示，有關勞工團體所提「天災假」立法訴求，各方意見多元。法理上，天然災害的發生，無法歸責於勞雇任一方，由於各行業性質差異大，事業單位規模不一，民生服務需求亦有不同，若以放假的概念，立法強制規定颱風來襲時即全面停止勞工出勤，實務上勢必產生其他社會問題，仍應審慎。

依據目前《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，我國對於颱風、洪水、地震等天然災害發生時，經主管機關認定停班停課，法規僅建議雇主宜不扣發工資，勞團認為對於勞工權益保障明顯不足。

勞動部說，天然災害發生時，勞工是否出勤，應以「安全」為首要考量。勞動部已訂定「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，不論工作地、居住地或上班必經途中，只要其中之一的地方政府宣布停班時，勞工可不出勤。

勞動部舉例，如外國（地區）的作法，以美國、日本、韓國、香港及澳門為例，均未立法強制規定給予颱風（颶風）假，大致上跟我國一樣，以行政指導方式，建議雇主合理對待勞工、不宜扣發工資等。