三商壽(2867)7月14日公告辦理現增10億股，今天董事會通過，擬以私募方式辦理普通股現金增資，在總股數不超過20億股的額度內，引進策略投資人，完成下半年的公募及私募計畫後，將可大幅強化資本，有效提升該公司淨值比及資本適足率至法定標準之上。

三商壽截至6月底淨值比為2.0％，資本適足率估計為190％，雖皆低於法定要求標準。該公司年初即啟動現金增資計畫，7月14日再公告辦理現增10億股，展現出大股東三商投控及三商集團力挺三商壽的決心。

今日董事會中同時通過，擬以私募方式辦理普通股現金增資，在總股數不超過20億股的額度內，引進策略投資人大幅挹注資金強化資本。依年初現金增資35億元即增加資本適足率約17％推估，完成下半年的公募及私募計畫後，將可大幅強化資本。

此外，三商壽在7月13日以83.5億元處分內湖精英大樓，可認列12.6億元獲利，後續也將在有利條件下陸續處分長期持有的台北信義區舊總部大樓及台中七期達摩大樓部分樓層，以靈活的投資策略活化資產，實現不動產投資獲利，對該公司未來的資本強化亦有更多助益。

今年由於美國加速升息幅度導致債券價格下跌，引發社會大眾對於壽險業淨值大幅度減損的擔憂。三商壽表示，利率走升對壽險業長期而言有三大正面效益，1.緩解在過去市場利率持續下滑時所面臨的利差損壓力；2.提高新錢及再投資的收益；3.所計算的保單負債公允價值降低將有利於壽險業接軌IFRS 17衝擊。所以市場利率上升對保險業長期發展而言，具有正面效果。

雖然淨值仍受短期市場波動而有影響，但與壽險公司現金流量沒有直接必然關係，無流動性問題，對客戶的保障權益也不會有實質上的影響。隨著近期債券價格回穩、股票指數回升，三商壽7月淨值已有所回升。